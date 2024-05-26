Sakarya'da hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçti, 3 üniversite öğrencisinin korku dolu anları...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2024 17:27 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 17:29 - Güncelleme:

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren 3 üniversite öğrencisinden biri dalgaların arasında kaybolurken diğerleri kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Ekipler, suda kaybolan genci bulmak için su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı.