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Sakarya'da hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçti, 3 üniversite öğrencisinin korku dolu anları...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçti, 3 üniversite öğrencisinin korku dolu anları...
Kyk Yurdu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren 3 üniversite öğrencisinden biri dalgaların arasında kaybolurken diğerleri kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Ekipler, suda kaybolan genci bulmak için su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı.

Aziziye Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, KYK yurdunda kalan 3 üniversite öğrencisi, denize girdi. Aralarında bulunan 19 yaşındaki B.E.M. gözden kaybolurken diğer gençler kendi çabalarıyla kıyıya çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suda kaybolan genci bulmak için su altı ve üstünde arama çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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