Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Saklandığı yer şoke etti! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki...

Saklandığı yer şoke etti! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin polisi 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmeden çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar ile yaralama, kasten öldürme, dolandırıcılık, tehdit olaylarını gerçekleştirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis, 24 adres belirleyerek özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda 69 aranan şahıs yakalandı, adreslerde yapılan aramada ise ruhsatsız 6 tabanca, 1 tüfek, bin 203 adet mermi ele geçirildi.

Saklandığı yer şoke etti! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki... - 1. Resim

SAKLANDIĞI YER ŞAŞIRTTI

Operasyonda yakalanan bir şahsın saklandığı yer ise dikkat çekti. Polisin dikkati ve titiz çalışmasıyla, 8 ayrı dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan M.H.G.'nin, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içinde olduğu belirlendi. Fayansı kaldıran polis, şahsı yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinden ise 1 adet tabanca ele geçirildi.

Saklandığı yer şoke etti! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki... - 2. Resim

Gözaltına alınan şahıs ve diğer şüpheliler işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Togg zırhlandı! Tabanca mermilerine göre zırhlandı, 45 kalibreye kadar mukavemet gösteriyorYumurta mayıs çukuruna değil mayıs kanyonuna düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Togg zırhlandı! Tabanca mermilerine göre zırhlandı, 45 kalibreye kadar mukavemet gösteriyor - GündemTogg zırhını giydiEt ve Süt Kurumu'nden 'hijyen' iddialarına yalanlama - GündemEt ve Süt Kurumu'nden 'hijyen' iddialarına yalanlamaBahçeli, İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? 'İhaneti tebrik etmek defterimizde yazmaz' - Gündem"İhaneti tebrik defterimizde yazmaz"AFAD duyurdu! Konya'da deprem: İşte ilk veriler... - GündemAFAD duyurdu! Konya'da deprem: İşte ilk veriler...Sanıktan mağdur çıktı! Seçil Erzan'a bir dava daha - GündemSeçil Erzan'a bir dava dahaBakan Ersoy duyurdu! Türk müşterisinden 'milliyet farkı' isteyen Limak Lara Otel'e 54 bin TL ceza verildi - Gündemİşte gündem olan otele kesilen ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...