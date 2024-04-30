Saklandığı yer şoke etti! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki...

Mersin polisi 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmeden çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar ile yaralama, kasten öldürme, dolandırıcılık, tehdit olaylarını gerçekleştirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis, 24 adres belirleyerek özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda 69 aranan şahıs yakalandı, adreslerde yapılan aramada ise ruhsatsız 6 tabanca, 1 tüfek, bin 203 adet mermi ele geçirildi.

SAKLANDIĞI YER ŞAŞIRTTI

Operasyonda yakalanan bir şahsın saklandığı yer ise dikkat çekti. Polisin dikkati ve titiz çalışmasıyla, 8 ayrı dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan M.H.G.'nin, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içinde olduğu belirlendi. Fayansı kaldıran polis, şahsı yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinden ise 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ve diğer şüpheliler işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.