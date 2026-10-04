Samsun’da atık su kuyusundaki kaçak akıma kapılarak can veren 3 işçinin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Riskin önceden bilindiği, buna rağmen ne gaz ölçümü yapıldığı ne de çalışma izni çıkarıldığı belirlendi. 3 sorumlu yönetici için 22,5 yıla kadar hapis istendi.

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında 3 Haziran'da, 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, işveren vekili S.Ç, çelikhane tesis müdürü H.K. ve olay tarihinde vardiya amiri olarak görev yapan M.G. şüpheli olarak yer aldı.

Samsun'da 3 işçinin öldüğü 'su kuyusu' faciasında ihmal zinciri! Ölüm göz göre göre gelmiş

KORKUNÇ OLAYDA ACI DETAY

Naci Gezer (46) ile Yunus Çekiç'in (47) 3 Haziran'da fabrikanın çelikhane tesisindeki pota ocağı döküm kanalında tıkalı giderleri açmak için girdikleri kuyuda hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, makine bakım formeni Mustafa İnanç'ın (50) ise arkadaşlarına yardım etmek amacıyla kuyuya girdiği sırada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Samsun'da 3 işçinin öldüğü 'su kuyusu' faciasında ihmal zinciri! Ölüm göz göre göre gelmiş

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun mütalaasına göre 3 işçinin ölümünün vücutlarından elektrik akımı geçmesi sonucu meydana geldiği belirtilerek, kuyuda bulunan seyyar dalgıç su pompasında elektrik kaçağı tespit edildiği, iş yerindeki kayıtlarda da olaydan önce su giderlerindeki tıkanıklık ve buna ilişkin risklerin gündeme geldiğine işaret edildi.

Samsun'da 3 işçinin öldüğü 'su kuyusu' faciasında ihmal zinciri! Ölüm göz göre göre gelmiş

TÜM İHMALLER SIRALANDI

Raporda ayrıca, olayın meydana geldiği kapalı alandaki çalışma için iş izin formu düzenlenmediği, gaz ölçümü yapılmadığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı yönünde tespitlere yer verildi.

S.Ç, H.K. ve M.G'nin kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduklarının değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin risklerden haberdar olmalarına rağmen gerekli önlemleri almadıkları değerlendirmesiyle eylemlerinin "bilinçli taksir" kapsamında kaldığını, bu nedenle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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