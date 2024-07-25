Samsun’da otomobil durağa çarptı! 23 yaşındaki Eren Şükrü Bozkurt can verdi

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp halk otobüsü durağına çarptığı kazada 23 yaşındaki Eren Şükrü Bozkurt, can verdi. Kazanın dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Muğla'da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina'nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı

Muğla'da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina'nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı

Feci kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİL HALK OTOBÜSÜ DURAĞINA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, otomobil yoldan çıkarak halk otobüsü durağına çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

KEMERİ TAKILI DEĞİLMİŞ

Kaza sırasında sürücünün 'emniyet kemerinin takılı olmadığı' tespit edildi. Öte yandan polis yaptığı araştırma sonucu üzerinden kimlik çıkmayan ve vefat eden sürücünün 23 yaşındaki Eren Şükrü Bozkurt olduğunu belirledi.

Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.