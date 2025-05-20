Sana ne Linet’ten! Erdoğan’ın Başdanışmanı Saral’dan, rektöre tepki

İsrail asıllı şarkıcı Linet konserinin iptal edilmesini eleştiren Rektörü Naci Bostancı'ya tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Saral’dan geldi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı, İsrail asıllı şarkıcı Linet konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Naci Bostancı “Ses sanatçısı Linet’i beğenir ya da beğenmezsiniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet’in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı açıklamada Bostancı’ya sert sözlerle yüklendi.

Saral “Hayırdır Naci Bostancı! Gazze’de ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın ancak siyonist bir şarkıcı sözüm ona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın!.. Sana ne Linet’ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır” dedi.