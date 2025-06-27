Sandalye atan arsayı kapıyordu... İBB'yi anlaşmalı işgal etmişler!

İBB’deki yolsuzluklarla ilgili itirafçı olan harita mühendisi Yakup Öner talanı anlattı: Sahil bandındaki kıymetli arsaları anlaştıkları şahıslara ecrimisil tahakkuku ile sandalye atıp işgal ettirdiler. Vaniköy’deki villaya tadilat izni için Rus iş adamından 700-800 bin dolarlık kreş yapımı istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, çarpıcı bilgiler verdi.

100 BİN DOLAR ALDIM

2012’de sözleşmeli mühendis olarak işe başladığı Beylikdüzü Belediyesinden 2019’dan sonra İBB’ye geçtiğini anlatan Öner “2020 yılında Ekrem İmamoğlu’yla yapmış olduğum şifahi anlaşmayla aldığım resmî maaşıma ek olarak 2024 yılına kadar yıllık 100 bin dolar gayriresmî bir maaş daha aldım. Bu maaşı aracısız, doğrudan kendisinden aldım. Bana verilen bu ek maaşın kaynağı ile ilgili bir bilgi yoktur” dedi.

SANDALYEYİ ATAN ÇÖKMÜŞ

2019’dan sonra İBB meclisinde usulsüzlük yapıldığını anlatan Öner şunları söyledi: Boş olan araziler üzerinde anlaştıkları şahıslara, sonrasında ecrimisil tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırmak amacıyla anlaştıkları kişilere söz konusu arsaları işgal ettirdiler. Kimine birkaç sandalye atmak suretiyle göstermelik işgal yaptırdılar. Kimine büyük kapsamlı imalatlar yaptırmak suretiyle işgal gerçekleştirip sonrasında rayiç kira bedellerinin beşte biri ya da onda biri gibi rakamlara ecrimisil rakamı tahakkuk ettirerek, özellikle sahil bandındaki kıymetli arsaları bu şekilde hukuka aykırı bir yöntemle işgal ettirdiler.

ÖĞRENDİM, BİLGİ VERDİM

Bu olaylar dönemin daire başkanı Ali Ayçiçek (şüpheli-İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı) tarafından yürütülmüştür. Ben bu usulsüzlükleri öğrendikten sonra İmamoğlu’na bu konuda bilgi verdim. Kendisi bana ‘Oradaki sorunları halledeceğiz’ minvalinde bir cevap vermişti.

RÜŞVETE KREŞ “KILIFI”