Santa Maria Kilisesi'nden 'koruma' talebi: Herkesin hayatı tehlikede

İstanbul'da 28 Ocak'ta DEAŞ'lı teröristlerin saldırı düzenlediği Santa Maria Kilisesi ve rahibi için polis koruması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusunda kiliseyi ziyaret edenlerin hayatının tehlikede olduğu kaydedildi.

İstanbul'da Sarıyer'de 28 Ocak tarihinde bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı Santa Maria Kilisesi ve rahibi için polis koruması talep edildi.

Kilisenin ve rahip Anton Bulai'nin avukatı Afşin Hatipoğlu, terör örgütü DEAŞ üyesi 25 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'SALDIRI YAHUDİ VE HRİSTİYANLARIN HEDEF ALINMASI TALEBİNE CEVAP'

Dilekçede, 28 Ocak'taki pazar ayini sırasında maskeli 2 zanlı tarafından düzenlenen terör saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği anımsatılarak, basın yayın organlarında saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiğinin duyurulduğu kaydedildi.

Terör örgütünün yayın organında yer alan açıklamada da saldırının, örgüt elebaşılarının "Yahudi ve Hristiyanların her yerde hedef alınmasını" isteyen talimatına bir cevap olduğunun belirtildiği aktarılan dilekçede, olayın dünya basını ve Türkiye gündeminde yankı uyandırdığına dikkati çekildi.

'BİNLERCE ZİYARETÇİNİN HAYATI TEHLİKEDE'

Katolik kilisesinin, sadece bu mezhebe mensup kişilerce değil, farklı dinleri benimseyenlerce de haftanın her günü ziyaret edildiği bildirilen dilekçede, saldırının ayrıntılarına yer verildi.

Dilekçede, ayinde bulunanlara yönelik hedef gözetilmeksizin ateş edildiği vurgulanarak, "Basın ve kamuoyuna intikal eden bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde kiliseyi ziyaret eden binlerce yerli, yabancı insanın can güvenliğinin olmadığı, anayasal bir hak olan yaşam hakkının tehlikede olduğu açıktır. Santa Maria Kilisesi terör saldırısının gazetelerde manşet olması gibi sebepler düşünüldüğünde tehdidin boyutunun oldukça ciddi olduğu açıktır" değerlendirmesi yapıldı.

DAVA AÇILMASI DA İSTENDİ

Kamuya açık dini bir ibadet yeri olan kilisenin açık tehditlere müsait olduğu belirtilen dilekçede, kilise ve rahip için polis koruması talep edilerek, gereken yasal tedbirlerin alınması istendi.

Dilekçede, şüphelilerin cezalandırılması için de haklarında dava açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23 şüpheli ile daha sonra yakalanan 9 zanlıdan 3'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen 34 şüpheliden, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanındaki David Tanduev'in de aralarında bulunduğu 25'i "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.