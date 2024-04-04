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Seçil Erzan davası: Selçuk İnan, 3 Mayıs'ta ifade verecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçil Erzan davası: Selçuk İnan, 3 Mayıs&#039;ta ifade verecek

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Fatih Terim fonu' vaadiyle ünlü futbolcuların da olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında, Selçuk İnan’ın 3 Mayıs'ta müşteki olarak ifade verecek.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davası sürüyor.

SELÇUK İNAN'IN İFADE VERECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mart tarihinde görülen duruşmada müştekilerden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına karar vermişti. Bu çerçevede İnan’ın ifade vereceği tarih belli oldu. Selçuk İnan’ın 3 Mayıs tarihinde Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat yoluyla ifade vermesine karar verildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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