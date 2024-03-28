Yazışmalarıyla gündem olmuştu... Seçil Erzan için BDDK devreye girdi

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen yüksek kar vaadiyle aralarında Arda Turan, Muslera gibi tanınmış isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında BDDK, Erzan'ın suç tarihinde çalıştığı bankanın görevlileriyle iletişimine dair tüm dökümleri istedi.

Yüksek kar vaadiyle güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın ve iş insanlarının da bulunduğu onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen Banka Müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yargılama aşamasında ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda mahkemeye yazı gönderdi.

HER ŞEY İNCELENECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre, BDDK, Erzan’ın suç tarihinde çalıştığı bankanın görevlileriyle yaptığı iletişim başta olmak üzere tüm yazışmalarının, varsa telefon tapelerinin dökümünün, görevlendirilen bankalar yeminli başmurakıbına gönderilerek incelenmelerinin sağlanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydedilmişti.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

YENİ DURUŞMA 24 MAYIS’TA

Fatih Terim’in tanık olarak dinlenmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.