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    Seçil Erzan’ın kurduğu sistemde dolarları götüren tek kişi, kırık telefondan Mahmut Amca çıktı

    Seçil Erzan’ın kırık telefonundan Mahmut Yılmaz ve Fatin Seven gibi 2 yeni isim ortaya çıktı. Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan’ın kurduğu sistemden tek para kazanan kişi ve aynı zamanda akrabası… Yılmaz, 2 ayda dolar bazında 37 faiz aldı. Fatin Seven ise Seçil Erzan’ın 10 yıldır görüşmediği Denizbank’tan mesai arkadaşı. Olaylarla ilgisi olmamasına rağmen dosyada adı geçiyor.

    Seçil Erzan’ın kurduğu sistemde dolarları götüren tek kişi, kırık telefondan Mahmut Amca çıktı
    Gündem Haberleri  / -

    Hürriyet’in haberine göre Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan’la akrabaydı. 16 Kasım 2011’de Erzan’a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Erzan, 5 Ocak 2023’te yine Mahmut Yılmaz’a başvurdu. Yılmaz’dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023’te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023’te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06’da Yılmaz’a haber verdi. Vadenin 15 Şubat’a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.

    “HAYIRLI İŞLER MAHMUT AMCA”

    Mahmut Yılmaz, 15 Şubat 2023’te sözde vadesi dolan parayı bir kez daha Seçil Erzan’da bıraktı. Bu kez vade 1 Mart 2023’te doluyordu. Ancak Erzan iyice sıkışmıştı. Futbolcular sürekli arıyor, tefeciler tehdit ediyordu. Üstelik Çorlu’daki evleri de satmıştı. Mahmut Yılmaz, 7 Mart 2023’te Seçil Erzan’a “Yarın parayı bekliyorum. Ödemelerim var” diyerek mesaj attı. Erzan parayı 9 Mart 2023 akşam üstü 100 bin dolar olarak yatırdı. Mahmut Yılmaz 10 Mart 2023 günü saat 08.16’da Seçil Erzan’a “Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu” diye mesaj attı. Seçil Erzan da Mahmut Yılmaz’a, “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.

    “KARIM, SEÇİL ESKİ SEVGİLİN Mİ DİYE SORDU”

    Milliyet’e ulaşan Fatin Seven, söz konusu kişinin kendisi olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

    Ben 2006-2012 yılları arasında DenizBank’ta çalıştım. Fon yönetiminde hazine uzmanı olarak çalışıyordum. Seçil Hanım ve Seçil Hanım gibi yüzlerce portföy yöneticisinin hazine işlemlerini biz yapıyorduk. Seçil de o dönem Çorlu’daki şubede portföy yöneticisiydi. Benim kendisiyle tanışıklığım bu kadar. 10 yıldır da ne görüşmem ne de konuşmam oldu. Ama konuyla uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen Seçil beni de yaktı. Annemin kalbine iniyordu, ‘Oğlum doğruysa söyle’ diyor. Eşim de, ‘Sen sevgilisi miydin?’ diye sordu. Allah’tan eşim de eski DenizBank çalışanı ve konuya vakıf olduğundan içine çekildiğim durumu anladı.”

    “ARDA TURAN’I BENİM İSMİMLE KANDIRMIŞ”

    Candaş Gürol’un da haberden sonra kendisini aradığını söyleyen Seven, şunları söyledi: “Candaş Ağabey bana, ‘Bu olay üç yıl önce çıktığında Seçil, sürekli bana ‘Fatin arıyor’ deyip kaçınca ben de seni araştırdım. Bambaşka bir bankada olduğunu gördüm. Seçil’e de seni bulduğumu ve seninle konuşacağımı söyledim. Seçil de, ‘Ne olur arama’ falan dedi. Sonra senin evli barklı kendi halinde bir insan olduğunu öğrendim’ dedi. Candaş, Arda Turan’ı arayıp, ‘Fatin diye birisi yok. Seçil uyduruyor. Bizi kandırıyor’ demiş. O sırada Arda sürekli şey diyormuş, ‘Fatin’in numarasını bulursan bana ver.’”

    “SEÇİL SAF BİR TİPTİ, BU KADAR KİŞİYİ NASIL KANDIRDI”

    Seven, ayrıca “Seçil saf bir tipti. Bu kadar insanı nasıl kandırdı bilmiyorum. Konulara çok hakim değildi, sürekli hata yapıyordu, müdür olduğuna çok şaşırdım. Seçil’in tek başına olduğunu sanmıyorum. Muhakkak arkasında biri vardır” dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: -
    Seçil Erzan
    Haberler > Gündem > Seçil Erzan’ın kurduğu sistemde dolarları götüren tek kişi, kırık telefondan Mahmut Amca çıktı
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