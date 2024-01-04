Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor: İtiraz için son gün belli oldu

4 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 09:32

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte bugün muhtarlıklarda seçmen listeleri askıya çıkıyor. Oy kullanma hakkı olan seçmenlerin bilgilerini askıya çıkan listelerde kontrol edebilecek. Seçmenler, 17 Ocak Çarşamba saat 17.00’ye kadar tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek. İtirazlarını da yine aynı tarihe kadar yapabilecekler.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi. Buna göre seçmenler, 17 Ocak'a kadar bilgilerini kontrol edip güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.