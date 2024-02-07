Sedat Ocakçı 'ponzi' sistemini böyle anlatmış! 'Kaçtılar-gittiler-yattık-bittik muhabbetinden çıkacağız'

İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın 'ponzi' sistemini anlattığı video dikkat çekti.

Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonun düğmesine basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 2,5 milyarlık vurgunun ardından ortadan kaybolan Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 iş yerinde operasyon başlattı. Çilingir vasıtasıyla İzmir Çiğli’deki iş yerlerine giren ekipler, bazı bilgi, belge ve materyallere el koydu. Şu ana kadar 20 kişinin gözaltına olduğu ifade edilirken, Sedat Ocakçı’nın henüz yakalanamadığı öğrenildi.



Sedat Ocakçı

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı. Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş insanı Sedat Ocakçı’nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıkmıştı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

'PONZİ' SİSTEMİNİ DETAYLARIYLA ANLATMIŞ!

Öte yandan Sedat Ocakçı'nın 'ponzi' sistemini anlattığı video ise dikkat çekti.

Ocakçı, sistemini şu sözlerle anlatmış:

"Şimdi portföy yönetiminde yapacağımız yeni güncellemeyi ve yeni uygulamayı sizlere bizzat kendim anlatacağım. Bizde 1 milyon portföyü olan bir çalışanımız, nisan ayında isterse nakit olarak 1 milyonunu alacak, artık kendi tasarruflarını kendisi yönetecek. Eğer ben yine eskisi gibi sizin yönetmenizi istiyorum diyorsa, bunu artık İzmir Token üzerinden yapacağız. Onu nasıl mı yapacağız? Şöyle örnek veriyorum; Ahmet'in 1 milyon lirası var. Bugün itibariyle biz bu 1 milyon lirayı İzmir Token’a çevireceğiz. Tanesi 1 liradan 1 milyon adet İzmir'e çeviriyoruz. Bu 1 milyon adet İzmir'i ben sizin borsa cüzdanınıza atıyorum. Artık 1 milyon İzmir Token’ınız var ama 1 liradan. İzmir Token 30 TL oldu, izin 30 milyonunuz olmuyor, sizin 1 milyonunuz devam ediyor. İzmir Token 0.20 kuruş oldu, sizin İzmir tokuz hala 1 lira. Yani tahtadan alım satım değil, özel emirlerle benim cüzdanımdan yani Sedat ile Ahmet arasında bir ilişki ile devam edecek.

"YÜZDE 17'LİK PAYINIZI YÜZDE 20'YE ÇIKARIYORUM"

Siz İzmir Token’unuzu bozdurmak istediğinizde token’ı bana gönderiyorsunuz, benim cüzdanıma, ben parayı size gönderirim. Örnek veriyorum, araba alacaksınız, 500 bin TL’ye ihtiyacınız var. Bize 500 bin tane İzmir Token gönderiyorsunuz, biz de size 500 bin TL benim cüzdanımdan sizin cüzdanınıza para gönderiyoruz. Artık bu parayı da Sedat Ocakçı’nın şahsi banka hesaplarından değil, borsanın banka hesaplarından sizin kendi cüzdanınıza, kendi banka hesabınıza yatacak. Dolayısıyla, anında o gün içerisinde paranızı çekebileceğiniz ki, zaten bizim portföy kalabalık olduğu için, bizde bile bir haftayı buluyor, artık öyle bir problem kalmayacak.

Biz de artık, olması gerektiği gibi, bütün yatırımlarımızı kripto tarafına kaydırdığımda için, sizin eğer devam etmek isterseniz yüzde 17’lik payınızı da yüzde 20'ye çıkarıp, her ayın sonunda 1 milyon TL'nin 200 bin TL’sini karı hesabınıza, ister TL olarak, ister yine 1 liradan İzmir Token olarak devam edecek. Yani, 1 milyon 200 bin İzmir Token’unuz olduğunda, yine bunun yüzde 20'si kadar atlayarak devam edecek ya da nakit isteyeceksen TL isteyecekseniz... Bizim muhasebe artık sizin cüzdandaki Token’ların muhasebesini tutacak, bankadan gönder-al şeklinde bir uygulamadan vazgeçiyoruz. Çünkü bunu sürdürmemiz artık imkanı yok. Bu sadece personelimize özgü bir uygulama olacak. Dışarıdan portföy yönetimi hizmeti vermeyeceğiz, dışarıdan para almayacağız. Ama yine de bize güvenen kredi çeken ya da bununla hayatını idame ettirenlere bu alternatifi sunacağız.

"KAÇTILAR-GİTTİLER-YATTIK-BİTTİK MUHABBETLERİNDEN ÇIKACAĞIZ"

1 Nisan son tarih. 1 Nisan itibariyle artık kararınızı verip, "Benim içerideki paramı, kardeşim, ben İzmir Token falan bilmem, nakit isterim" derseniz, nakit olarak alacaksınız. Buradan bizzat benden ya da "Biz bu düzende iyiydik, hazır yüzde 20'ye de çıkmış İzmir Token’dan devam edelim" derseniz de, İzmir Token olarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü burası kripto piyasası buna gayet müsait ama bankacılık sistemi artık buna çok müsait değil. Dolayısıyla, bunu size anlatmak istedim. Yine aklınıza takılan bir şey olduğu zaman, Özcan Hanımlar ve bizim muhasebe tarafı size detaylı bir şekilde bilgi verecek. Hayırlı uğurlu olsun, işlerimiz büyüyor, güzel bir şekilde ilerliyor. İstanbul Token çıkacak, İstanbul Token’a personelimizden ön alım hakkı tanınacak. Dostlarımıza her zaman olduğu gibi, yine yardımcı olacağız ama bizim işimiz tamamen artık savunma sanayi ve kripto tarafında ve mobil yazılımlar, oyunlar, daha böyle masum ve bizi yormayacak şekilde devam edecek.

Biz de bu şekilde kaçtılar, gittiler, yattık, bittik muhabbetlerinde çıkacağız. Net kardeşim, param borsada, cüzdanın, kârın da orada, banka da orada, borsa da orada şeklinde. Biz de buradayız deyip, yolumuza devam edeceğiz."