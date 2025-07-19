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Şehidin naaşı üzerinden provokasyon! Jet yalanlama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şehidin naaşı üzerinden provokasyon! Jet yalanlama geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 2022'de şehit olan askerin naaşı üzerinden ortaya atılan “Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış” iddianın yalan olduğunu açıkladı.

DMM, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 2022'de şehit olan askerin naaşı üzerinden ortaya atılan “Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış” iddiasını yalanladı. 

Şehidin naaşı üzerinden provokasyon! Jet yalanlama geldi - 1. Resim

DMM'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, “Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış” şeklindeki iddialar, gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 2022’de yürütülen bir operasyonda, bahse konu Mehmetçiğimizin bulunduğu tim saldırıya uğramış; kendisine veya naaşına ulaşılamamış, yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır.

Bunun üzerine oluşturulan heyet, Mehmetçiğimizin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi vermiş ve şehitlik işlemleri için rızaları talep edilmiştir. Ancak aile bu talebi kabul etmemiştir.

Şehidin naaşı üzerinden provokasyon! Jet yalanlama geldi - 2. Resim

MAAŞI AİLESİNE ÖDENDİ 

Millî Savunma Bakanlığımız ailenin iradesi doğrultusunda bir resmî açıklama yapmamış; personel hâlen görevdeymiş gibi özlük haklarını, maaşını ve tüm tazminatlarını eksiksiz şekilde ödemeye devam etmiş; Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır.

Naaşı bulunamayan kişilerle ilgili ölü kaydının düşülmesi ya da şehitlik statüsünün tanınması, yalnızca idarenin kararıyla değil, mevzuata uygun şekilde belgeler, aile rızası ve yargı kararlarıyla mümkündür. Süreç, yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütülmektedir.

Bu konuda ileri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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