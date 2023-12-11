Şehidin naaşına çirkin yalan... İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi

11 Aralık 2023 15:34 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:42

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medya provokatörleri yine iş başındaydı. "TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti" şeklinde iğrenç bir yalan ortaya atıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu sefer şehidimiz üzerinden yapılan bir algı operasyonuna set çekti.

DMM, yalan içeriklerin doğru içeriklere kıyasla katbekat hızlı yayılan sosyal medyadaki iddianın aslını paylaştı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, “TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti” iddiası doğru değildir.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, 24 Temmuz 2023’te Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.

Fotoğraftaki bavulun içerisinde, şehidimiz Mehmet Can’ın eşyaları bulunmaktandır. Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz.” ifadeleri kullanıldı.

DMM DEZENFORMANSA GEÇİT VERMİYOR

Sosyal medya üzerinden yayılan "yanlış" bilgiler, vatandaşlarını kafasını kolaylıkla karıştırabiliyor.

Bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için yakın zamanda Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı harekete geçerek Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni kurmuştu.

DMM, şu ana kadar onlarca yalan içeriği ifşa ederek toplumun doğru bilgi edinmesi sağlamıştı.