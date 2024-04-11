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Şehit mezarlarında "Türk bayrağı yok" iddiası yalan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şehit mezarlarında &quot;Türk bayrağı yok&quot; iddiası yalan çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şehit piyade er Lokman Aksüngü ve şehit polis memuru Osman Demirci'nin mezarlarında Türk bayrağı olmadığı söylemleriyle sosyal medya üzerinden provokasyon yapılmıştı. Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, söz konusu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, bayramlar ve özel günler öncesinde Valilik bünyesinde Özel İdare tarafından Türk bayraklarının yenilenerek kontrol edildiğini ve tahrip olmuş bayrakların da değiştiğini söyledi.

"PROPAGANDA TAMAMEN YANLIŞTIR"

Kılıçaslan açıklamasında, "Sosyal medyada şehit mezarlarının üzerinde asılı olan bayrakların olmadığı propagandası tamamen yanlıştır. Şehit Aileleri Derneği, şehit yakınlarıyla daima irtibat halinde, şehit mezarlarını sürekli takip ediyoruz" dedi.

"BAYRAKLAR YENİLEMELERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR"

Şehitlik dışında yer alan mezarlarda da eksikliğin olmadığını aktaran Kılıçaslan, "İl merkezi, ilçe merkezleri ve köylerde bulunan şehitlerin mezarlarında da eksiklik söz konusu değildir. Bayrak yenilemeleri de düzenli olarak yapılmakta. Propaganda ile ne yapılmak isteniyorsa bilinmeli ki; bu durum şehit ailelerini üzüyor. Şehitler üzerinden bu tür provokasyonların yapılmasının da karşısındayız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı'yla birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta şehit piyade er Lokman Aksüngü ve şehit polis memuru Osman Demirci'nin mezarlarında Türk bayrağı olmadığı söylemleriyle sosyal medya üzerinden provokasyon yapılmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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