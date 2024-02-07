Şehit Savcı Kiraz’ın babası saldırıyla ilgili konuştu: Oğlumuz gözümüzün önüne geldi, tekrar 31 Mart 2015’e gittik

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısı akıllara 9 yıl önce Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırıyı getirdi. Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, "Haberi görünce içimiz gitti, hanımla birbirimize baktık, tekrar 31 Mart 2015’e gittik. Oğlumuz gözümüzün önüne geldi" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C'li teröristler bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi, 3'ü polis 5 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili çalışmalar devam ederken, akıllara 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından rehin alınarak 46 yaşındayken katledilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz geldi.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 74 yaşındaki babası Hakkı Kiraz ise saldırıyla ilgili konuştu, baba Kiraz, teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaparak terör örgütlerinin emellerine ulaşamayacaklarını ifade etti.

'AYAĞA KALKAMADIK, OĞLUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE GELDİ'

Terörü lanetleyen Hakkı Kiraz, haberi televizyon izlerken öğrendiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Bir baktık aniden bir alt yazı geçti, tıpkı 31 Mart 2015 günü oğlumuzun rehin alındığı gibi bir haber geçti. Allah’a çok şükür ki hamdolsun, içeriye girememişler. Allah milletimizi, devletimizi, polisimizi de korusun. Tebrik ediyorum onları, içeriye sokmamışlar, girememişler, belalarını da buldular. Bir vatandaşımız da maalesef vefat etmiş, şehit olmuş ona da rahmet diliyoruz. Biz bu olayı yaşamış, görmüşüz, yaralı polis kardeşlerime çok çok geçmiş olsun diyorum, gözlerinden öpüyorum. Duygulanıyorum yani bu ülkeden ne istiyorsunuz?"

'TEKRAR 31 MART 2015'E GİTTİK'

Evimizde oturuyorduk, olayı televizyonda haber verince gerçekten içimiz gitti. Ayağa kalkamadık, hanımla birbirimize baktık, tekrar 31 Mart 2015’e gittik. Oğlumuz, bu millet, devlet gözümüzün önüne geldi. Tarifi mümkün değil, insanın duygulanmaması için yüreğinin taş olması lazım veya insan sıfatından çıkmış olması lazım. İnsan demeyeceğim, bunlar insanlıklarını yitirmişler. Kaç kişiyi yasa boğacaktınız bu akşam, ne olacaktı, elinize ne geçecekti? Bir canımız varsa veririz, bin canımız da olsa feda ederiz çünkü biz bu ülke için yaşıyoruz, bu millet için yaşıyoruz herkes de öyle."

'EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR'

Gerçekleştirilen terör eylemlerinin amacına ulaşamayacağını söyleyen baba Kiraz şöyle devam etti:

“Bu ülkenin birlik, beraberliğine, bu ülkenin bekasına göz dikenleri Allah bildiği gibi yapsın, yasımız, acımız büyük. Çok iyi bilsinler ki bu milleti yıldıramazlar, bu millet asla ve asla yok olmayacaktır ve emellerine de ulaşamayacaklardır ama onları işletenler, bu yöne sevk edenler bilsinler ki bu millette bu birlik, beraberlik, bu inanç olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelmez. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin."