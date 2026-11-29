Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığında görevli koordinatör Tolga Kaan Ç. kurumla iş yapan şirketlerden proje maliyetlerinin şişirilmesi karşılığı milyonlarca lira rüşvet aldı. Paraları da sevgilisi üzerinden akladı. Yolsuzluğu doğrulayan Alan Başkanlığının hesapları didik didik inceleniyor.

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığında gündeme gelen milyonlarca liralık kamu zararı iddiasıyla ilgili soruşturmada dikkati çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Kurumda görev yapan inşaat mühendisi T.K.Ç’nin, kurumla iş yapan şirketlerden sağladığı öne sürülen haksız kazancı farklı hesaplar üzerinden aktardığı iddia edildi. Adli tahkikat dâhilinde aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu altı personel incelemeye alındı.

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Soruşturmanın merkezinde bulunan T.K.Ç. iddialara göre tarihî alandaki restorasyon, ihya ve inşaat çalışmalarında etkili bir konumdaydı. Projelerin maliyet hesaplamalarından kesin kabul işlemlerine kadar uzanan süreçlerde görev aldığı belirtilen T.K.Ç’nin, bu süreçte milyonlarca liralık usulsüz gelir sağladığı değerlendiriliyor.

Miras kod adlı gizli tanığın yaptığı suç duyurusu, soruşturmanın derinleşmesinde etkili oldu. İddialara göre, bazı projelerde keşif artışları ve iş bitiminde gerçekleştirilen işlemler üzerinden şirketlerden komisyon alındı. Söz konusu komisyon oranının yüzde 3 olduğu ileri sürüldü.

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İddialara göre T.K.Ç, elde ettiği haksız kazancın bir bölümünü de P.Y. isimli sevgilisinin banka hesabına aktardı. Aktif geliri olmadığı belirtilen genç kadın kısa süre içerisinde lüks otomobiller satın almış, pahalı tatiller yapmış.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı: İddialar dikkatle ve titizlikle takip edilmekte, hem adli hem de idari süreçlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması önemsenmektedir. Bu süreçlerde hiçbir hususun göz ardı edilmemesi, bütün iddiaların ilgili mercilerce objektif ve kapsamlı biçimde değerlendirilmesi temel beklentimizdir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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