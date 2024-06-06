Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma, Akıncı ve Hürjetli 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' paylaşımı

Selçuk Bayraktar paylaştı! Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatı EFES-2024'te Bayraktar TB2 ve AKINCI şov yaptı!

Selçuk Bayraktar paylaştı! Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatı EFES-2024'te Bayraktar TB2 ve AKINCI şov yaptı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaştığı video klipteki açıklamasıyla yeniden gündem oldu. Akıncı, Hürjet ve Kızılelma'nın görüntülerini paylaşan Bayraktar, "Yiğit düştüğü yerden kalkar" notunu düştü.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türk havacılığının uzun yıllar engellenmesine rağmen tarihi adımlar attığını belirten Bayraktar, paylaştığı video klip ile izleyenleri duygulandırdı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET PAYLAŞIMI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı videoda, TEKNOFEST'teki konuşmalarına yer verildi. Hazırlanan video kliopte Türk havacılığının gururlarından AKINCI, TB2, Kızılelma, Hürjet ve ATAK 2'lere yer verildi.

YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR

Dünya nam salan Türk İHA/SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar'ın gündem olan paylaşımda dikkat çeken bir diğer nokta da eski konuşmasına yer vermesiydi.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından paylaşılan video klipte, TEKNOFEST'te yaptığı "Değerli gençler, bundan sadece 80 yıl önce, Etimesgut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası aklı, fikri dışarda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı bugünkü ismi Atatürk Havalimanı, eski adıyla da Yeşilköy meydanında Nuri Demirağ'ın eserlerinin yok edildiği gibi. Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışardan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimize bir darbe de bu meydanda vurulmuştu. Ama güzel bir ata sözümüz var; Yiğit düştüğü yerden kalkar..." konuşmasına yer verildi.