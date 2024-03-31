İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı

Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’la birlikte kulandı. Bayraktar, oy kullanma anını sosyal medya hesabından” Kıymetli eşimle birlikte oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle” notu ile paylaştı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.

"HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİYLE..."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’da eşi Sümeyye Bayraktar’la birlikte kulandı. Selçuk Bayraktar oy kullanma anını sosyal medya hesabından ”Kıymetli eşimle birlikte oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle” notu ile paylaştı.

Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı - GündemEmine Erdoğan'dan seçim paylaşımıSeçim kuyrukları okulları aştı: Kimliğini kaybeden seçmenler nüfus müdürlüklerine koştu - Gündemİşte endişeli seçmenlerin soluğu aldığı yer...Oy pusulasına çarpı işareti konur mu? İletişim Başkanlığından net açıklama - GündemOy pusulasına çarpı işareti konur mu?Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - GündemYöresel kıyafetini alan sandığa gittiEn uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yok - GündemEn uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yokMüşahitlerin kavgasında bıçaklar çekildi: Yaralılar var - GündemMüşahitlerin kavgasında bıçaklar çekildi: Yaralılar varDEM Partililerden Şırnak'ta oy kullanmaya giden askerlere hakaret! Ekipler gerekeni yaptı - GündemDEM Partililerden oy kullanmaya giden askerlere hakaretManisa'da da 'kalp krizi': Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti - GündemManisa'da da 'kalp krizi': Oyunu kullandıktan sonra...Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekmişti! Sebebi ortaya çıktı - GündemBahçeli'nin yüzündeki morlukların sebebi belli olduSeçim tenhalığı! İstanbul'da yollar boş kaldı - GündemSeçim tenhalığı! İstanbul'da yollar boş kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...