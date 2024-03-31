Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mart 2024 15:30 - Güncelleme: 31 Mart 2024 15:34 - Güncelleme:

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’la birlikte kulandı. Bayraktar, oy kullanma anını sosyal medya hesabından” Kıymetli eşimle birlikte oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle” notu ile paylaştı.