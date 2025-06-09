Şer ittifakının Türkiye paniği! Ankara’nın Pakistan ve AB iş birlikleri endişeye sebep oldu

İsrail basını, Türkiye-Pakistan savunma iş birliğini, “Bizim için büyük tehdit” başlığıyla duyurdu. Yunanistan ise, AB’nin 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylemi’ne Ankara’yı dâhil etmesi üzerine, “Türkiye aşkına bizi unuttunuz” diye dert yandı.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki askerî ve siyasi iş birlikleri dostlarını sevindirdiği kadar düşmanlarını da paniğe sevk ediyor. Son olarak Türkiye’nin Pakistan ile yaptığı askerî işbirliği İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail basını, “Türkiye-Pakistan iş birliği giderek güçleniyor ve bu ittifak Levant’a (Doğu Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler anlamına geliyor) dayandı. Kudüs’ten Washington’a kadar bütün ülkelerde alarm zilleri çalınmalı” dedi.

Pakistan ile yapılan iş birliğinin İsrail için “ciddi tehdit” olduğunu belirten ülke basını, “Ankara, İslamabad yönetimi ile olan ittifakını daha da derinleştiriyor. Bu İsrail için bir risk. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Güney Asya’daki nüfuzunu artırarak iddialı bir oyuncuya dönüşmüş durumda… Türkiye’nin Pakistan ile büyüyen bağları İsrail ve bölgedeki dostları için derin riskler taşıyor. Zaten Hizbullah, Hamas ve diğer İran destekli vekillerden gelen tehditlerle boğuşan İsrail, şimdi bir NATO üyesinin ek komplikasyonuyla karşı karşıya bulunuyor” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN’IN SIKINTISI

Türkiye’nin uluslararası alandaki hamlelerinin yol açtığı ülkelerden birisi de Yunanistan… Bunu gizlemeyen Atina yönetimi, Türkiye’nin özellikle Avrupa Birliği (AB) nezdindeki girişimlerinin kendileri için bir tehdit olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin son olarak 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylemi’ne (SAFE) dahil edilmesi Yunanistan’dan sitem dolu ve sert açıklamalar gelmesine yol açtı.

DENDİAS: BİZİ UNUTTUNUZ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi hedef alan ifadelerle uluslararası kamuoyuna açık bir mesaj verdi. Türkiye’nin Avrupa’daki etkisini hazmedemeyen Dendias, Türkiye’nin SAFE programına katılımını eleştirerek “Uluslararası hukuka saygı göstermeyen ülkeler AB projelerinde yer alamaz” dedi. “Türkiye sevdası yüzünden bizi unuttunuz” diyen Dendias, “Türkiye ile yapılan iş birliği, bazı ülkelerin Batı değerlerine ihanetini anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİNE DE İNANMIYOR

Türk-Yunan ilişkilerinde yapıcı söylemleri de kabul etmeyen Dendias, ayrıca, Türkiye’nin “iyi atmosfer” yaklaşımını küçümseyerek “Ankara’nın söylemi inandırıcı değildir” diyerek “barış”tan yanı olmadığını ortaya koydu. Türkiye’yi alenen savaş tehdidiyle suçlayan Dendias, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayarak, Türkiye’nin barışçıl girişimlerini de karalamaya çalıştı.

Öte yandan Türkiye’nin AB’nin 150 milyar avroluk savunma programına dahil olması, Atina’da “aşağılayıcı yenilgi” olarak yorumlanmaya devam ediyor. Yunan yetkililer ABD’ye yönelerek destek arayışına girdi, ancak sonuç alamadı. Dendias’ın “Düşman surların içindeyken Avrupa savunulamaz” sözü, Türkiye’ye yönelik “alçak” bir itham olarak diplomatik kayıtlara geçti.