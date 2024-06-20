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Seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop’ta iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

Sinop’un Boyabat ilçesi Bayamca köyü girişinde Hakan A. hakimiyetindeki 37 EY 575 plakalı otomobil, Bayamca köyü girişinde karşı yönden gelen Musa Ö. idaresindeki 37 ADE 009 plakalı otomobille çarpıştı.

Seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile 37 EY 575 plakalı otomobilde bulunan Gülhanım, Hüseyin ve Muhammet Eymen A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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