Meteoroloji 13 Kasım 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar düşecek, yer yer kuvvetli sağanak görülecek. İşte günün tahminleri ve detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

13 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

SİNEM ERYİLMAZ

