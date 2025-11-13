'Gençlik iksiri' olarak biliniyor! Şifa deposu galiburu tezgahlarda yerini aldı
Erzincan’da bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirimi güçlendirdiği söylenen gilaburu meyvesi, tezgahlarda yerini aldı. Halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu, yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içermesi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
- Gilaburu suyu, reçel, sirke ve salamura olarak tüketilebilir.
- Böbrek taşı oluşumunu önlemeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve sindirim sağlığına katkıda bulunabilir.
- Erzincan'da kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi nedeniyle popülerdir.
- Hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağıdır.
Erzincan’ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve sonbahar aylarında hasadı yapılan gilaburu, kırmızı renkli taneleriyle dikkat çekiyor. Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken, reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.
ŞİFA KAYNAĞI
Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor. Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.
SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI KORUYOR
Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Erzincan’da birçok aktar ve seyyar satıcıda satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini alıyor.