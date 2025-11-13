Erzincan’da bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirimi güçlendirdiği söylenen gilaburu meyvesi, tezgahlarda yerini aldı. Halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu, yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içermesi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Erzincan’ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve sonbahar aylarında hasadı yapılan gilaburu, kırmızı renkli taneleriyle dikkat çekiyor. Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken, reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.

Gençlik iksiri olarak biliniyor! Şifa deposu galiburu tezgahlarda yerini aldı

ŞİFA KAYNAĞI

Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor. Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.

Gençlik iksiri olarak biliniyor! Şifa deposu galiburu tezgahlarda yerini aldı

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI KORUYOR

Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Erzincan’da birçok aktar ve seyyar satıcıda satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini alıyor.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası