İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde parkta bisiklet süren 13 yaşındaki Orkun Södek, yaşıtları tarafından gasbedilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen Södek, saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı.

Geçtiğimiz pazar günü Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda 13 yaşındaki Orkun Södek, parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet sürdüğü sırada, yanına yaklaşan başka çocuklar tarafından gasbedilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen çocuk, bacağından bıçaklandı.

Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ABDİ SÖDEK'TEN TEPKİ

Yaralı çocuğun abisi Onur Södek, olayın yaşandığı parkta güvenlik önlemi olmamasına tepki göstererek, "Benim evim buraya 5 dakika uzaklıkta. Burası Arnavutköy'ün tam ortasında bir yer. Polislerin de söylediğine göre parkın içini gören bir tane bile kamera yok. Esnafı gezdiğimizde, burada aynı olayların defalarca yaşandığını, saldırganların bulunamadığını söylüyorlar. Bu kişilerin rahatlıkla bu hareketleri yapabildikleri ortada" dedi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

