Adana’da şiddetli fırtına galericiler sitesindeki sundurmaları yerinden söktü, araçlara zarar gelmesine engel olmak isteyen güvenlik görevlisi önce havalandı, sonra yere düştü. Yürekleri ağza getiren anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan galericiler sitesinde etkili olan fırtına, araçların üzerini örten sundurmaları yerinden söktü. Sundurmaların uçmasını engellemek isteyen güvenlik görevlisi Hasan Özyürek ile site başkanı Eyyup Kaydak, iplerinden tutarak müdahale etmeye çalıştı.

Sundurmalarla birlikte havalanan Hasan Özyürek, dengesini kaybederek yere düştü. Kolundan hafif yaralanan Özyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 otomobilde hafif çaplı hasar meydana geldi.

Şiddetli fırtına sonrası korku dolu anlar! İyilik yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı: Önce havalandı, sonra düştü

HAVAYA KALKTI, YERE DÜŞTÜ

Yaşananlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Özyürek ve Kaydak'ın uçmak üzere olan sundurmaları tutmaya çalıştığı, rüzgarın etkisiyle sundurmaların havalandığı ve güvenlik görevlisinin yere düştüğü anlar yer aldı.

Şiddetli fırtına sonrası korku dolu anlar! İyilik yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı: Önce havalandı, sonra düştü

“YERİNDEN KOPTUĞUNU GÖRDÜM”

Site başkanı Eyyup Kaydak, yaşananları şöyle anlattı:

Olayın başlamasıyla güvenlik görevlisiyle beraber müdahale etmeye çalıştık. Sundurmanın yerinden koptuğunu ve aşağı yukarı kalkıp inerken bir araca zarar verdiğini gördüm. Firmalara hemen bilgi verdim, araçlarını çektiler ama geç kalan bir firmanın aracı zarar gördü. Biz elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık ama bir aracın zarar görmesini engelleyemedik. Esnafın malına daha fazla zarar gelmesin diye tutmaya çalıştım ama doğanın gücüyle bir noktaya kadar mücadele edebiliyorsun.

Şiddetli fırtına sonrası korku dolu anlar! İyilik yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı: Önce havalandı, sonra düştü

"KOLUMDAN YARALANDIM"

Hasan Özyürek, ise "Sundurma kopunca ben de demir ayağı iple bağlamak istedim. Rüzgar vurunca sundurma havaya kalktı, ben de beraber havaya uçtum. Düşünce kolumda bir yaralanma oldu. O an korkmadım ama çok ani oldu" dedi.

Şiddetli fırtına sonrası korku dolu anlar! İyilik yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı: Önce havalandı, sonra düştü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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