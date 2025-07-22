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Şikayetler arttı, Bakanlık'tan uyarı geldi: Böyle bir uygulamamız yok!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şikayetler arttı, Bakanlık&#039;tan uyarı geldi: Böyle bir uygulamamız yok!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim öğrencilerini Bakanlık adını kullanarak arayan ve cihazların kontrolü gibi gerekçelerle evlerini ziyaret etmek isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MEB, son günlerde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına arama yapan kötü niyetli kişiler konusunda uyarıda bulunurken; "Öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi bir uygulamamız yoktur" açıklamasını yaptı.

Şikayetler arttı, Bakanlık'tan uyarı geldi: Böyle bir uygulamamız yok! - 1. Resim

Bakanlığın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönde şikayetler alınmaktadır.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu şekilde bir talepte bulunulması da söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgilerin arayanlarla paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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