Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının 10'uncu duruşmasında şarkıcı Sıla Gençoğlu tanık olarak dinlendi. Şile Bezi Festivali'nde sahne alan Sıla, kendisine sorulan 625 bin liralık konser ücretini hatırlamadığını belirterek belediyelerle çalışmama kararı aldığını söyledi.

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Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 10'uncu duruşması görüldü.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşma, yoğunluk nedeniyle konferans salonunda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

SILA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Şile Bezi Festivali'nde sahne alan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.

Konser anlaşmalarının menajeri üzerinden yapıldığını belirten Sıla, kendisine gönderilen ücreti hatırlamadığını ve ortalama konser ücretine ilişkin net bir rakam veremeyeceğini söyledi.

Şile Belediyesinin rüşvet davasında Sıla tanık olarak dinlendi! 625 bin liralık konser ücreti soruldu

"BEN PARAYLA İLGİLENMİYORUM"

2024 yılının yazında düzenlenen konser için kendisine sorulan 625 bin liralık ücrete ilişkin konuşan Sıla, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı yazında 625 bin lira ücretle ilgili bir bilgim yok hatırlamıyorum. Ben parayla ilgilenmiyorum sanatımla ilgileniyorum. Konser hizmetini verdiğimde sorunsuz ödeme yapıldı diye düşünüyorum. Bana yansıyan bir sorun olmadı. Bu işin bize Koşan Adam’dan geldiğini hatırlıyorum."

BELEDİYELERLE ÇALIŞMAMA KARARI ALDI

Ödemelerin genellikle kendi hesabına veya şahıs şirketinin hesabına yapıldığını belirten Sıla, "Genelde belediye konseri veriyordum bu konudan sonra belediyelerle çalışmama kararı aldım" dedi.

"KONSER ÜCRETİ ZARF İÇİNDE ÖDENDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Baba Zula grubu üyesi Ümit Adakale ise festivalde yaklaşık 45 dakika sahne aldıklarını belirterek, "Grubumuzun aldığı ücret 20-25 bin liraydı. Ortalama ücretimiz bu şekildeydi parayı kişi başı aldık. Yaklaşık 45 dakika sürdü konserimiz. Konser ücreti konser yerinde zarf içinde nakit olarak ödendi" ifadelerini kullandı.

SENA ŞENER DE İFADE VERDİ

Festivalde sahne alan şarkıcı Sena Şener de organizasyona Zirve Müzik aracılığıyla katıldığını ve 50 bin lira karşılığında anlaşma yaptığını söyledi.

Yetki belgesini imzalayıp imzalamadığını hatırlamadığını belirten Şener, konser ücretinin Zirve Müzik tarafından hesabına gönderildiğini ifade etti.

KABADAYI'NIN 92 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Özgür Kabadayı, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken üçüncü dalga operasyonu 26 Haziran 2026'da gerçekleştirilmişti.

Hazırlanan iddianamede Kabadayı hakkında irtikap, resmî belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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