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Sınır ötesi operasyon hazırlığı! Son bakımlar yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sınır ötesi operasyon hazırlığı! Son bakımlar yapılıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hava Kuvvetlerinin envanterindeki F-16 ve diğer jetlerin yanı sıra helikopterler kapsamlı bakıma alındı. Mühendis ve teknisyenler, PKK’ya Irak ile ortak operasyonun gündemde olduğu kritik süreçte, hava araçlarını en zor göreve hazır hâle getiriyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan helikopter, uçak ve jetler; Türkiye’nin çeşitli noktalarında bulunan Ana Jet Üslerinde Hat Bakım Komutanlıkları tarafından titizlikle göreve hazır hâle getiriliyor. Hava araçlarının fabrika seviyesi bakımları hariç diğer bütün bakımları Ana Jet Üslerinde gerçekleştiriliyor.

‘ÇELİK KANATLAR’A BAKIM 

Çelik kanatlar periyodik olarak; 200, 400 ve 600 saatlik görevleri sonrası gövde bakımları ve motor bakımları yine uçak bakım ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor. Savaşan Şahinlerin, Baba olarak nitelendirilen F-4 Phantomların ve Koca Yusufların göklerde saatlerce kesintisiz uçabilmesinde kahraman yer bakım personeli önemli bir rol oynuyor. Yapılan bakım sonrasında güvenle uçtuğunu belirten Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı pilot “Bakım ekibine sonuna kadar güvenmekteyiz. Biz kendi görevlerimizi hazırlanırken arkamızda hiçbir şekilde uçakla alakalı bir emniyetsizlik düşünmüyoruz” dedi. Türk Hava Kuvvetlerinin savaşan jetleri, sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarında etkili roller üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacağız” demişti. Erdoğan “Suriye’de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız” ifadesini kullanmıştı. Uzmanlar, Irak’ın terörle mücadele için ‘Türkiye ile ortak hareket etmeye hazırım’ sinyallerini verdiği bir dönemde yapılan uçak bakımların gerçekleşecek sınır ötesi harekâtın bir parçası olduğunu belirtiyor.   

Sınır ötesi operasyon hazırlığı! Son bakımlar yapılıyor - 1. Resim

Yapılan kontrol aşamalarına dair açıklamalarda bulunan bakım personeli “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapar prensibiyle işimizi en iyi yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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