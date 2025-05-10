Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, Sinop'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sisin de etkili olduğu virajlı yolda otomobille çarpışan otobüs devrildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Sinop'ta Lala-Erfelek karayolu Aloğlu köyü mevkisinde sabah saat 10.30'da kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 37 AAN 950 plakalı tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda, karşı yönden gelen Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı - 1. Resim

OTOBÜS DEVRİLDİ

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı - 2. Resim

18 YARALI

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı - 2. Resim

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çocuklarını dilendiren 6 şahıs yakalandı! Yasal işlem başlatıldıAlanya'da turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan değil Adana! Sokakta çekilen bu görüntülere tepki yağıyor - GündemSokakta çekilen bu görüntülere tepki yağıyorGözaltına alınmıştı! Barbaros Şansal serbest bırakıldı - GündemGözaltına alınmıştı! Barbaros Şansal serbest bırakıldıTerör örgütü PKK kongrede aldığı "tarihi kararları" ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi - Gündem"Tarihi kararları" ne zaman açıklayacaklar?Allah böyle ölüm vermesin! Kestiği ağacın altında can verdi - GündemAllah böyle ölüm vermesin! Kestiği ağacın altında can verdiİstanbul'da barajlar kritik seviyede! İşte son durum - Gündemİstanbul'da barajlar kritik seviyede! İşte son durumSağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Yenidoğanlarda taburcu olma şartları değişiyor - GündemYenidoğanlarda taburcu olma şartları değişiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...