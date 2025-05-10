Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mayıs 2025 12:40 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 13:44 - Güncelleme:

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, Sinop'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sisin de etkili olduğu virajlı yolda otomobille çarpışan otobüs devrildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Sinop'ta Lala-Erfelek karayolu Aloğlu köyü mevkisinde sabah saat 10.30'da kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 37 AAN 950 plakalı tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda, karşı yönden gelen Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. OTOBÜS DEVRİLDİ Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi. 18 YARALI Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İlgili Haber Sinop'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş