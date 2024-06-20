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Şırnak'ta 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK/KCK mensubu 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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