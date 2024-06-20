Şırnak'ta 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK/KCK mensubu 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı