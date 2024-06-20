Türk askeri Hakurk ve Kandil'de tespit edilen teröristleri bombaladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 13:11 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 13:24 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesindeki teröristlere de nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.