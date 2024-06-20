Türk askeri Hakurk ve Kandil'de tespit edilen teröristleri bombaladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mehmetçik, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesindeki teröristlere de nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya aman vermeden darbe üstüne darbe indiriyor. Yurt içi ve sınır ötesinde peş peşe operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, teröristlerin kaçmasına fırsat vermedi.
HAKURK VE KANDİL'DEKİ PKK'LI TERÖRİSTLER VURULDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından terör operasyonunun görüntüleri de paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi