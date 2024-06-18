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Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin tespit edilmesinin ardından harekete geçildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere operasyon düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - 1. Resim

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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