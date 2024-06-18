Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin tespit edilmesinin ardından harekete geçildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere operasyon düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi