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    Sis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Diyarbakır’da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

    Sis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kentte dün yağışlı havanın etkisi biterken, sabah saatlerinde oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

    Sis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı

    Öte yandan, sis engeline takılan bazı uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.

    Sis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DiyarbakırSisUçak
    Haberler > Gündem > Sis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı
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