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Sis bir şehri daha esir aldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Diyarbakır’da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Kentte dün yağışlı havanın etkisi biterken, sabah saatlerinde oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, sis engeline takılan bazı uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı