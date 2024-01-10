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    Şişli’de öfkeli maganda aracın aynasını tek yumrukla indirdi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul trafiğinde yine bir maganda dehşeti yaşandı. Şişli’de trafikteki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri aracından inerek tartıştığı sürücünün aracının aynasını kırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un yoğun trafiğe sahip noktalarından Şişli’de trafikte yol verme tartışması yaşayan iki sürücü arasında kavga çıktı. Bir sürücü, aracından inerek önce küfürler ve tehditler savurdu, sonrasında diğer sürücünün bulunduğu aracın aynasını tek yumrukla indirdi. O anlar saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    KÜFRETTİ, TEHDİT ETTİ, CAMLARI YUMRUKLADI

    Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Darülaceze Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı. Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi’nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi. Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başladı.

    Şişli’de öfkeli maganda aracın aynasını tek yumrukla indirdi

    TEK YUMRUKLA İNDİRDİ

    Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı. Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şişli’de öfkeli maganda aracın aynasını tek yumrukla indirdi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞişliMagandaTrafikKavga
    Haberler > Gündem > Şişli’de öfkeli maganda aracın aynasını tek yumrukla indirdi
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