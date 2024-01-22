Sivas’ta camii içinde büyük skandal! Kuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastı

22 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:52

Olay Sivas’ta şehir merkezinde bulunan Sefa Camii’nde yaşandı. Sefa Camii Kuran Kursu Yardırma Derneği Kongresi'nde, başkan adaylarından S.K. yemin ederken önce elindeki Kuranı Kerim'i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti. S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı.

S.K.’nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.