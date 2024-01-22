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    Sivas’ta camii içinde büyük skandal! Kuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Sivas şehir merkezinde bulunan Sefa Camii'nde skandal bir olay yaşandı. Kuran Kursu Yaptırma Derneği Başkan Adayı S.K yemin ederken önce Kuran-ı Kerim’i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı. Olayın ardından S.K isimli şahıs gözaltına alındı.

    Sivas’ta camii içinde büyük skandal! Kuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay Sivas’ta şehir merkezinde bulunan Sefa Camii’nde yaşandı. Sefa Camii Kuran Kursu Yardırma Derneği Kongresi'nde, başkan adaylarından S.K. yemin ederken önce elindeki Kuranı Kerim'i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

    Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti. S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı.

    S.K.’nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

    Sivas’ta camii içinde büyük skandal! Kuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SivasCamiiKuran-ı Kerim
    Haberler > Gündem > Sivas’ta camii içinde büyük skandal! Kuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastı
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