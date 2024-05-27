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Sivas’ta feci kaza: Mantar toplamaya gitti, döndüğünde otomobili ikiye bölünmüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sivas’ta feci kaza: Mantar toplamaya gitti, döndüğünde otomobili ikiye bölünmüştü
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Gürün ilçesinde mantar topladıktan sonra arabasına binmeye giden sürücü ve yanındakiler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Geri geldiğinde otomobilin ikiye bölündüğünü gören sahibi şaşkınlık yaşadı.

Sivas’ta feci bir kaza yaşandı. Park halinde bulunan otomobile bir kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.

Sivas’ta feci kaza: Mantar toplamaya gitti, döndüğünde otomobili ikiye bölünmüştü - 1. Resim

ÇARPMANIN ETKİSİYLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Edinilen bilgilere göre olay Cumartesi günü Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. M.K., Tofaş marka otomobilini yol kenarına park edip yanındakiler ile birlikte mantar toplamaya araziye çıktı. M.K. ve yanında bulunan 2 kişi mantar topladığı sırada, S.F. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile sol ön kısımdan çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye bölündü. 

Sivas’ta feci kaza: Mantar toplamaya gitti, döndüğünde otomobili ikiye bölünmüştü - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan N.A. ve S.U yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine ise olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu oldukları öğrenilirken mantardan dönen M.K. ve yanındakiler otomobilin ortadan iki bölündüğünü görünce hayrete düştü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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