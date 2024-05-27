Kazaya karıştı, iki şok birden yaşadı! Hem yaralandı, hem 32 bin lira ceza yedi

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Antalya'da bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücüye eksik evraktan 32 bin lira ceza kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 22.00 sularında seyir halinde bulunan yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki motosiklete, ara sokaktan çıkan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin El-H. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HEM YARALANDI, HEM CEZA YEDİ

Öte yandan, eksik evrakı olduğu belirlenen yaralı sürücü Hüseyin El- H.'ye 'eksik evraktan dolayı' toplamda 32 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.