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Kazaya karıştı, iki şok birden yaşadı! Hem yaralandı, hem 32 bin lira ceza yedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kazaya karıştı, iki şok birden yaşadı! Hem yaralandı, hem 32 bin lira ceza yedi
Antalya, Kaza, Gazipaşa, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücüye eksik evraktan 32 bin lira ceza kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 22.00 sularında seyir halinde bulunan yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki motosiklete, ara sokaktan çıkan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin El-H. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karıştı, iki şok birden yaşadı! Hem yaralandı, hem 32 bin lira ceza yedi - 1. Resim

HEM YARALANDI, HEM CEZA YEDİ

Öte yandan, eksik evrakı olduğu belirlenen yaralı sürücü Hüseyin El- H.'ye 'eksik evraktan dolayı' toplamda 32 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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