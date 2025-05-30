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Siverek'te Kurban Bayramı öncesi tepki çeken görüntü! İşte o anlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kurban Bayramı öncesi objektiflere yansıyan görüntü tepkilere neden oldu. Kavurucu sıcak altında açık kasa kamyonetle ve hijyen kurallarına aykırı şekilde et taşındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa Siverek'te kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslara ait olan etlerin, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüldü.

Siverek'te Kurban Bayramı öncesi tepki çeken görüntü! İşte o anlar... - 1. Resim

Kamyonet kasasında poşetler içerisinde bulunan etlerin hiçbir soğutma sistemi olmadan, doğrudan güneş altında ve tozlu yolda taşınması tepki çekti.

Siverek'te Kurban Bayramı öncesi tepki çeken görüntü! İşte o anlar... - 2. Resim

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar, yetkililere aracın bulunması yönünde çağrı yaptılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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