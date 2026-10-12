Van’dan Bursa’ya giden bir yolcu otobüsünde seyir halinde yapılan şoför değişimi hayrete düşürdü. Şoförlerin sorumsuz anlarını videoya kaydeden yolcu, ihbar etti polis otobüsü durdurdu.

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Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısı henüz tazeyken bir otobüste kaydedilen görüntüler ‘Pes’ dedirtti.

HAREKET EDERKEN ŞOFÖR DEĞİŞİMİ YAPTILAR

Van’dan Bursa’ya giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı.

Şoförlerden skandal hareket! Otobüs yoldayken yerini diğerine bıraktı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye videoya kaydedildi.

Şoförlerden skandal hareket! Otobüs yoldayken yerini diğerine bıraktı

İHBAR ETTİ, POLİS DURDURDU

Görenlerin yüreğini ağza getiren şoför değişimi üzerine yolcunun ihbarı sonrası polis ekiplerinin Bursa’da otobüsü durdurduğu belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Van Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIVan

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