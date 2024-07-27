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Sokak hayvanları yasası değişiyor! Mecliste görüşüleceği tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Sokak hayvanları yasası değişiyor! Mecliste görüşüleceği tarih belli oldu

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin Meclis'te görüşüleceği tarihler belli oldu. Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 28, 29, 30 ve 31 Temmuz tarihleri arasında görüşülecek. 

Türkiye'de çok sayıda çocuk, yaşlı ve kadının ölümüne yahut yaralanmasına yol açan sahipsiz saldırgan sokak köpeklerine ilişkin yasa teklifinde sıcak gelişme yaşandı.

AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin mecliste görüşüleceği tarih belli oldu.

Sokak hayvanları yasası değişiyor! 'Ötanazi' kelimesi kanun teklifinden çıkarıldı

O TARİHLERDE GÖRÜŞÜLECEK

AKP grubunun TBMM Başkanlığı'na sunduğu, Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlemesine yönelik önerge kabul edildi.

Önergeye göre; sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' halihazırda Genel Kurul'a sevk edilen tekliflerin önüne çekilerek 28, 29, 30 ve 31 Temmuz tarihleri arasında görüşülecek. 

Sokak hayvanları yasasında sıcak gelişme! 'Ötanazi' kelimesi kanun teklifinden çıkarıldı - 1. Resim

TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ!

23 Temmuz'da Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Muhalefet partileri ise karara tepki gösterdi.

Öte yandan 22 Temmuz'da da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan “ötenazi” ibaresi, Meclis'te AK Parti Grubu’nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden çıkarıldı.

Sokak hayvanları yasasında sıcak gelişme! 'Ötanazi' kelimesi kanun teklifinden çıkarıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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