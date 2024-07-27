Siyasette "haciz" polemiği! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin SGK borçlarının tahsiline yönelik değerlendirmesine, "Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz. 'Haciz koyarım' diyor. Koy. Gerekirse başta genel başkan, bütün milletvekilleri 1 milyon 600 bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız. Yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz" sözleriyle karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Gemlik Belediyesi binasının önünde gerçekleştirilen halk buluşmasında konuştu. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik söylediği sözleri cevaplandıran Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

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ERDOĞAN'A ULUSLARARASI KREDİ İÇİN SESLENDİ

"Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; başta kentsel dönüşüm olmak üzere, belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankasından, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleriyle finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. 'Hizmet yaptırmayacağız' derken depremin karşısında bu milleti çaresiz bırakmaya bile yeltenecek bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil, yanında yer alın.

DEPREMLERE YÖNELİK BİRLİK VURGUSU YAPTI

Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Apartman çökünce, Azrail gelince AKP'li, CHP'li ayırıyor mu? O zaman sen de ayırmayacaksın. Deprem olduğunda AFAD, partisini ayırmaz. Küçücük bebeklerin, yaşlıların, hastaların partisi olmaz." diye konuştu.

"NE ÖDERİZ NE İNKAR EDERİZ"

Bu rakamların içinde AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerin ödemediği SGK primleri var. Devlet eliyle yalan atıyorlar. Hem SGK'da hem vergide. Kendi dönemimizle ilgili hiç borç bırakmıyoruz. Getireceksin Meclis'e kanunu. belediyelerin 96 milyar borcu var. Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz çünkü bu borcun tamamını neredeyse sizinkiler yaptı. Oturacağız, konuşacağız. Geçmiş dönemden o yediğiniz, içtiğiniz, biriktirdiğiniz ve devlete ödemediğiniz o paraları bize ödetemezsiniz. Onların faizlerini kaldıracaksın, anaparasını böldüreceksin. Herkese eşit davranacaksın.

"HACİZ" SÖZLERİNE KARŞILIK VERDİ

Onun üzerinden bu işleri yapacağız. 'Haciz koyarım' diyor. Koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Hesap yapıyormuş, akla bak. 'Belediyenin bütün arabalarını bağlayın. Çöpleri toplayamasınlar. Patlayan kanalizasyona gidemesinler.' diyor. 'Ortalığı çöp götürüyor.' deyip siyaset yapacakmış. Gerekirse başta genel başkan, bütün milletvekilleri 1 milyon 600 bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız. Yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz.