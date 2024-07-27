Peru'da otobüs yaya geçidine daldı! Ölü ve 10'larca yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Temmuz 2024 18:02 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 18:08 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Peru'da iki otobüsün çarpışması sonucu dehşet anları yaşandı. Otobüslerden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 31 şahıs da yaralandı.