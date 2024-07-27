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Peru'da otobüs yaya geçidine daldı! Ölü ve 10'larca yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Peru&#039;da otobüs yaya geçidine daldı! Ölü ve 10&#039;larca yaralı var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Peru'da iki otobüsün çarpışması sonucu dehşet anları yaşandı. Otobüslerden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 31 şahıs da yaralandı.

Peru’nun başkenti Lima yakınlarındaki Magdalena del Mar bölgesinde iki yolcu otobüsü çarpışması faciaya yol açtı.

Çarpışmanın etkisi ile yolcu otobüslerinden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı.

ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, otobüslerden birinin aşırı hız yaptığını belirtti.

Yaralıların otobüste bulunan yolculardan oluştuğu ifade edildi.

OTOBÜSÜ FARK ETTİ

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler ise dikkat çekti.

Görüntülerde yaya geçidinden geçen bir kişinin kontrolden çıkan otobüsü fark ettiği ortaya çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN...

Şahıs kaçmaya çalıştığı sırada otobüs ile elektrik direği arasında kalarak hayatını kaybettiği görüldü.

Otobüs, ayrıca kırmızı ışıkta bekleyen bir motora da çarparken, motor sürücüsünün son anda kaçarak kurtuldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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