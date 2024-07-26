Özgür Özel sırtında küfeyle erken seçim çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da gerçekleştirdiği törende erken seçimi işaret ederek, "Emekliler değil, asgari ücretliler, esnaf, çiftçiler değil, işte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Nilüfer İlçe Başkanlığı üye katılım töreninde konuştu. Partisinin Nilüfer İlçe Başkanlığı ziyaret edip ardından bina önündeki sahnede partiye yeni katılan üyelere rozet takan Özel'in şu ifadeleri dikkat çekti:

"SURİYE'YLE DE BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ"

"'Seçim bitti' deyip gelecek seçimi beklemeden eğitim, emekli, çay, buğday, asgari ücret, emek mitingi yaparak ve çok çalışarak, çok gayret göstererek her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalışarak kazanacağız ve göreceksiniz, bu ülkeyi ayrıştıranlardan, kutuplaştıranlardan, yoksullaştıranlardan, düşmanlaştıranlardan alıp büyük, güçlü, zengin ve barış içinde bir ülke yapacağız. Suriye'yle de barışı sağlayacağız. Sığınmacı sorununu da çözeceğiz.

GELECEK 10 YILI İŞARET ETTİ

Göreceksiniz, Gazi'nin partisi, kurucu parti, bu ülkeyi bir kez daha 10 yıldaki büyük zaferlerle tanıştıracak. Göreceksiniz, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında nasıl bir çıkış yaşandıysa iktidarımızın 10 yılında da bu ülkede aynı çıkışı, aynı şahlanışı yaşayacağız. Buna inanın, buna güvenin.

"EMEKLİLERİ BİZ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Ben diyorum ki 'Tayyip Bey, bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.' Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz, bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler, esnaf, çiftçiler değil, işte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız."