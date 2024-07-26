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İngiliz hükümetinden geri adım! Netanyahu'yu tutuklama emrine itirazdan vazgeçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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İngiliz hükümetinden geri adım! Netanyahu&#039;yu tutuklama emrine itirazdan vazgeçildi

Dünya Haberleri  / Ajanslar

İngiltere'de seçimin ardından kurulan Başbakan Keir Starmer hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de 7 Ekim'den gerçekleştirilen sayısız katliamın öncüsü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu verilen tutuklama kararına itiraz etmekten vazgeçti.

İngiltere'de seçimlerin ardından yeni göreve başlayan Başbakan Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarılması talebine ilişkin önceki hükümetin itiraz girişiminden vazgeçildiğini açıkladı. 

"MAHKEMENİN KARAR VERECEĞİ BİR KONU"

Starmer'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceklerini söyledi. Sözcü, “Bunun mahkemenin karar vereceği bir konu olduğuna dair uzun süredir devam eden tutumumuz doğrultusunda hükümetin söz konusu itirazı takip etmeyeceğini teyit edebilirim. Hükümet, hem uluslararası alanda hem de ulusal alanda hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına çok güçlü bir şekilde inanmaktadır” dedi.

İNGİLTERE'NİN NETANYAHU İTİRAZI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Khan, mayıs ayında İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında işlendiği iddia edilen savaş suçlarından dolayı mahkemeye tutuklama emri çıkarılması için başvuruda bulunmuştu. Önceki Başbakan Riski Sunak, UCM Savcılığının "yakalama kararı" çıkartılması için başvuru yapmasının, "Gazze'deki çatışmaların durdurulmasına, rehinelerin kurtarılmasına veya insani yardım ulaştırılmasına fayda sağlamadığını" belirterek tepki göstermişti.

SUNAK HÜKÜMETİ ONAY ALMIŞTI

ICC üyesi İngiltere, mahkemeden Filistin'in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda ICC'nin İsrailliler üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağına ilişkin hukuki gözlemlerini sunmasına izin verilmesini talep etmişti. Rishi Sunak hükümeti, Muhafazakar Parti’nin kaybettiği 4 Temmuz genel seçimleri öncesinde savunmalarını sunmak için mahkemeden onay almıştı. ICC, hükümete itirazı sunması için önce 12 Temmuz'a kadar süre vermiş, bu süre daha sonra 26 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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