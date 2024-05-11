Sokak ortasında korku dolu anlar! Yerlerde sürükleyip darbetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİ
Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Diğerinin yere düşmesini fırsat bilen kadın saçlarından çekerek tekme atmaya başladı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı