Sokaklar, evler, iş yerleri göle döndü! Kahramanmaraş ve Bingöl'ü sel vurdu
Kahramanmaraş ve Bingöl'de şiddetli sağanak sonrası sokaklar, evler, iş yerleri göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik akışında aksamalar yaşandı.
Şiddetli yağış, Kahramanmaraş ve Bingöl'de günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Bingöl'ün Solhan ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan taşkınlarda bir fırının deposundaki çok sayıda un ve tuz da kullanılamaz hale geldi.
Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi
YOLLAR SUYLA KAPLANDI
Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ulaşımı aksattı. Şiddetli yağışın ardından çok sayıda cadde ve bulvarda su birikintileri meydana geldi.
Yollarda oluşan göllenmeler nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik akışında aksamalar yaşandı.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan yoğun yağış, su taşkınlarına neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerine su girerken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla biriken suları tahliye etmek ve zarar gören eşyalarını kurtarmak için çalışma başlattı.
Yağıştan etkilenen işletmeler arasında bir fırının da bulunduğu öğrenildi. Fırının deposuna dolan su nedeniyle burada muhafaza edilen çok miktarda un ve tuz kullanılamaz hale geldi.