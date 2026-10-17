Sokaklarda gizli ölüm tuzağı: Bu, bilinçli bir ihmaldir!

Karakaş'ın bugünkü yazısının devamı şöyle:

HAFIZALARDAKİ KANLI SIZI: "EŞEĞİ SAĞLAM KAZIĞA BAĞLAMAYANLAR"

Bu felaket ne ilk ne de son... Zaman değişiyor ama acının tarifi değişmiyor.

Tarih 12 Temmuz 2024. Yer İzmir Konak, Alsancak... 23 yaşındaki gencecik evladımız Özge Ceren Deniz su birikintisine bastı. Onu kurtarmak için "Dost kara günde belli olur" deyip tereddütsüz ileri atılan 44 yaşındaki İnanç Öktemay... İkisi de sokağın ortasında, can pazarı içinde hayatını kaybetti.

Halk arasında "Görünen köy kılavuz istemez" diye bir kelam vardır. İzmir’deki o sokakta yıllardır elektrik kaçağı ihbarı yapılmış, esnaf "Bizi elektrik çarpıyor" diye defalarca feryat etmişti. Ama duyan olmadı. "Kulak arkası edildi" her şey.

Şehirlerimizin göbeğine âdeta birer "saatli mayın" döşenmiş durumda. Bu ölümler "Kaza geliyorum demez" kılıfına sokulamaz! Tam aksine; göz göre göre gelen, %100 öngörülebilir ve önlenebilir teknik ve idari ihmaller zinciridir.