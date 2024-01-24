Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Soma’da 301 madenci hayatını kaybetmişti, tazminattaki 'tarih' şartı AYM’den döndü!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Anayasa Mahkemesi, Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrasında işçilerin kıdem veya ihbar tazminatının 6 ay içinde ödenmesini öngören düzenlemeye getirilen “13 Mayıs 2014” şartını iptal etti.

    Soma’da 301 madenci hayatını kaybetmişti, tazminattaki &#039;tarih&#039; şartı AYM’den döndü!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Mahkemenin iptal gerekçesinde, sözleşmesi 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra feshedilen işçilerin kıdem veya ihbar tazminatının kurum tarafından 6 ay içinde ödendiği, söz konusu tarihten önce feshedilen işçilerin alacaklarına ise farklı muamele yapıldığı belirtildi. Soma’da yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe Ocaklarında çalışan işçilerin tazminatlarının kurum tarafından ödenmesi için sözleşmelerinin 13 Mayıs 2014 tarihinden feshedilmiş olmasının şarta bağlandığına dikkat çekilen kararda, düzenlemenin kapsamına girenlerin tahsilatta güçlük yaşamamalarının hedeflendiği belirtildi.

    Düzenleme ile işçilerin bir kısmına tazminatlarını herhangi bir külfete katlanmak zorunda kalmaksızın kısa sürede tahsil edebilme imkânı getirildiğine dikkat çekilen kararda, “İşçilerin tazminatını tahsil etmede yaşayacağı güçlüğün sözleşmenin sona erdiği tarihle doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. İşçilerin kazadan sonra veya önce ayrılmalarına bağlı olarak yaşadığı tahsilat güçlüğünde bir farklılık yoktur. Sözleşmeleri, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası öncesinde sona erdiği hâlde tazminatları ödenmemiş maden işçilerine kuruma başvuru imkânı tanımayan kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması nedeniyle Anayasa’nın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SOMAMaden FaciasıMaden KazasıSoma Maden
    Haberler > Gündem > Soma’da 301 madenci hayatını kaybetmişti, tazminattaki 'tarih' şartı AYM’den döndü!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul'da sıcak saatler! Kavgayı ayırmaya giden polis çatışmanın ortasında kaldı: Çok sayıda yaralı var - GündemPolis çatışmanın ortasında kaldıKahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan deprem - GündemKahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan depremAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu - GündemAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurduİran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var - GündemReisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma varKaradeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat - GündemTüm yurda 'perşembe' uyarısıOperasyonlar sıklaştı, hainler köşeye sıkıştı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu - Gündem3 PKK'lı terörist daha teslim olduİstanbul'da öncelik deprem! Murat Kurum'dan 39 ilçede kentsel dönüşüm sözü - Gündemİstanbul'da öncelik depremTBMM'den İsveç'in NATO üyeliğine onay! Son söz Erdoğan'da - GündemTBMM'den İsveç'e NATO vizesiElazığ'da maden ocağında patlama! Yaralılar var - GündemMaden ocağında patlamaKomşu cinayetinin ardından 'küfür' çıktı - GündemKomşu cinayetinin ardından 'küfür' çıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...