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Sosyal medya Bursa İznik'teki şifalı suyu kuruttu! Şeker hastaları akın etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İznik ilçesinde Türkiye'nin her bir köşesinden hastalığına çare arayanların akın ettiği şifalı su kaynağı kurudu. Şeker hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle farklı illerden gelen vatandaşlar, suyun bittiğini görünce şaşırdı.

Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu, 500 kişinin yaşadığı mahallede kimsenin şeker hastalığına yakalanmadığı iddia edildi.

Hastalığa iyi geldiği düşünülen suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edilmişti.

Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda da bulunabiliyor.

Sosyal medya Bursa İznik'teki şifalı suyu kuruttu! Şeker hastaları akın etti - 1. Resim

SU KAYNAĞI BİR ANDA KURUDU

İznik'in Karatekin Mahallesi'nde şeker hastalığına iyi geldiği söylenen su kaynağı sosyal medyada meşhur olup, Türkiye'nin birçok noktasından hastalığına şifa arayanların uğrak yeri haline gelmişti.

Özellikle hafta sonları binlerce vatandaş su almak için Karatekin Mahallesi'ne akın etti. Suyun şifası dilden dile yayıldı. İki gün önce ise şifalı suyun kaynağı tükendi, mahalledeki su da kurudu.

BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.

Sosyal medya Bursa İznik'teki şifalı suyu kuruttu! Şeker hastaları akın etti - 2. Resim

ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELEN SU DEDİLER

Mahalle sakinleri ise yaptıkları açıklamalarda, “Suyumuz duyulduktan sonra mahallemize akın ettiler, suyumuz kurudu. Ne yapacağımız bilmiyoruz. Belediye ekipleri su takviyesi yaptılar. Ama şu anda banyo yapacak su bulmakta zorlandığımız oluyor” dedi.

Uzak yollardan su için mahalleye gelen bir vatandaş ise, “Uzak yollardan geldim, bir baktım su kurumuş. Ne yapacağımı bilmiyorum, şoktayım” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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