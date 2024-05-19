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Dağda şifalı bitki toplamaya gitti, canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dağda şifalı bitki toplamaya gitti, canından oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş’ta yakınlarıyla birlikte dağda şifalı bitki toplarken fenalaşan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği anlaşan Çağlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muş’ta dağda şifalı bitki toplamaya giden 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan kalbine yenik düştü.

Dağda şifalı bitki toplamaya gitti, canından oldu - 1. Resim

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Muş'ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplamaya çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir müddet sonra fenalaşarak yere yığıldı. 

Dağda şifalı bitki toplamaya gitti, canından oldu - 2. Resim

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ, KURTARILAMADI

Durumu fark ederek Çağlayan’ın yanına gelen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya çıkarak Çağlayan’a ulaştı. 

Çağlayan’a bulunduğu noktadan yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra Çağlayan’ı ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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